На охоте в Архангельской области мужчина перепутал напарника с волком

Приговором Холмогорского районного суда 56-летний подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что в ночь с 30.09.2025 на 01.10.2025 подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в лесном массиве вблизи поселка Светлый Холмогорского района, выстрелил в 41-летнего коллегу, с которым приехал на охоту на волка. Как пояснил подсудимый, из –за густой растительности вокруг он не распознал силуэт коллеги, подумал, что это животное.

Своими неосторожными действиями подсудимый причинил           потерпевшему огнестрельное пулевое ранение брюшной полости, что привело к смерти мужчины в процессе транспортировки его в поселок Светлый.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, с учетом тяжести совершенного преступления, суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, хранением и ношением охотничьего, пневматического, огнестрельного оружия, на 2 года.

19 январь 11:45 | : Происшествия

