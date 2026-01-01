В Северодвинске задержан топливный вор

В декабре 2025 года в ОМВД России по городу Северодвинску обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками. По словам мужчины, из автозаправочной станции, с которой у него заключен контракт поступило сообщение, что по одной из топливных карт фирмы заправляется легковой автомобиль. А таких в его автопарке нет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении преступления – 33-летний местный житель, ранее работавший в фирме потерпевшего водителем. Мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и угон.

По имеющейся информации, уволившись, злоумышленник не вернул работодателю служебную топливную карту, а начал расплачиваться ей при заправке личного автомобиля. Таким образом с июня по декабрь 2025 года подозреваемый похитил порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.