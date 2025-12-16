В Архангельске задержана магазинная воровка

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Южный» УМВД России по городу Архангельску была установлена подозреваемая в серии краж, совершенных в середине декабря 2025 года из магазинов округов Варавино-Фактория и Майская Горка.

Злоумышленницей оказалась нигде не работающая 33-летняя жительница города Северодвинска. Ранее она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за кражу и наркопреступление.

По имеющейся информации, в отделе крупного торгово-развлекательного центра женщина похитила несколько женских блузок, джинс и свитеров, пижаму, туфли, две дамские сумочки и порядка десяти рождественских украшений, сложив их в фирменную сумку. Перед этим она удалила с товаров антикражевые устройства.

В это же день в супермаркете на улице Дачная подозреваемая набрала полную тележку продуктов, в том числе несколько разновидностей сыра и колбасы, карпаччо из мяса и дорогостоящую рыбу, а также рюкзак, после чего, не оплатив товар, попыталась скрыться, но была замечена бдительным сотрудником охраны. Задержать злоумышленницу мужчина не смог, но сообщил о подозрительной посетительнице в отдел полиции.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется дознание.

Полицейскими устанавливаются места сбыта похищенного.