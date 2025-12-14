ДТП с детьми под Северодвинском взято "на карандаш" прокуратурой

Прокуратурой области и автономного округа организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 8 километре трассы подъезд к г. Северодвинску от федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» с участием автобуса, перевозившего детей.

По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche, двигаясь в сторону г. Архангельска, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со школьным автобусом «ПАЗ», в котором находились шесть школьников и два взрослых пассажира.

В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось два сопровождающих лица, дети, учащиеся 9-10 классов образовательных организаций, которые следовали в г. Северодвинск с региональных соревнований по биологии, проходивших в областном центре.

Для координации действий на место происшествия выехал Приморский межрайонный прокурор Артем Обухов.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения, перевозке пассажиров автомобильным транспортом, законодательства в сфере образования, а также полноте и эффективности принимаемых уполномоченными органами и учреждениями мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних во время следования к месту соревнований и обратно.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.