Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ДТП с детьми под Северодвинском взято "на карандаш" прокуратурой

Прокуратурой области и автономного округа организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 8 километре трассы подъезд к г. Северодвинску от федеральной  автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» с участием автобуса, перевозившего детей.

По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche, двигаясь в сторону г. Архангельска, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со школьным автобусом «ПАЗ», в котором находились шесть школьников и два взрослых пассажира.

В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось два сопровождающих лица, дети, учащиеся 9-10 классов образовательных организаций, которые следовали в г. Северодвинск с региональных соревнований по биологии, проходивших в областном центре.

Для координации действий на место происшествия выехал Приморский межрайонный прокурор Артем Обухов.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения, перевозке пассажиров автомобильным транспортом, законодательства в сфере образования, а также полноте и эффективности принимаемых уполномоченными органами и учреждениями мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних во время следования к месту соревнований и обратно.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

15 январь 14:58 | : Происшествия

Главные новости


Венесуэла now
Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (126)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20