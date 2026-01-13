Наркоман-закладчик из Архангельска может присесть на 20 лет

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя

г. Архангельска, обвиняемого в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 30,

п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере).

По версии следствия, ранее судимый обвиняемый, после освобождения из мест лишения свободы в декабре 2024 года, не желая работать законно, устроился в один из интернет-магазинов по продаже наркотических средств в роли «закладчика», а затем и в роли «крупнооптового закладчика (склада)».

Так в один из дней марта 2025 года, обвиняемый выполняя роль «крупнооптового закладчика», получив от куратора магазина очередную оптовую партию наркотических средств, расфасовал ее на мелкие свертки и разместил в тайнике в районе Окружного шоссе в г. Архангельске, сообщив информацию куратору магазина. Наркотические средства предназначались для «закладчиков» интернет – магазина, с целью последующего размещения в тайники, согласно структуре организованной группы и доведения до конечного потребителя.

Кроме того, обвиняемый в один из дней начала апреля 2025 года вновь получил оптовую партию наркотических средств, которую должен был расфасовать и разместить в тайники, но был задержан сотрудниками полиции возле одного из супермаркетов в Ломоносовском округе г. Архангельска.

Обвиняемый является потребителем наркотических средств. Вину в совершении инкриминируемых преступлений он признал.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд города Архангельска.