Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как жительница Северодвинска спасала свой гараж

Жительница г. Северодвинска «спасла» свой гараж от принудительной реализации, погасив все задолженности по коммунальным и кредитным платежам.

            В отделении судебных приставов по г. Северодвинску в отношении жительницы города корабелов было возбуждено 12 исполнительных производств о взыскании задолженностей по коммунальным и кредитным платежам на общую сумму более 1,3 млн. рублей. Мер к погашению долгов женщина не предпринимала.

            В ходе исполнительного производства судебным приставом установлено, что за должником зарегистрирован гаражный бокс в одном из гаражных кооперативов города. Недвижимость была арестована, а затем оценена специалистом-оценщиком. Однако, только получив постановление о передаче арестованного имущества на принудительную реализацию, владелица осознала реальную перспективу лишиться гаража. Это побудило её погасить задолженность в полном объёме, а также заплатить свыше 93 тысяч рублей исполнительского сбора за неисполнение судебного решения в установленный законом срок.

            Арест с имущества снят, исполнительные производства окончены.

 

 

12 январь 16:05 | : Происшествия

Главные новости


Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пенсии: сегодня, вчера, завтра

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (74)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20