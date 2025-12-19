Как жительница Северодвинска спасала свой гараж

Жительница г. Северодвинска «спасла» свой гараж от принудительной реализации, погасив все задолженности по коммунальным и кредитным платежам.

В отделении судебных приставов по г. Северодвинску в отношении жительницы города корабелов было возбуждено 12 исполнительных производств о взыскании задолженностей по коммунальным и кредитным платежам на общую сумму более 1,3 млн. рублей. Мер к погашению долгов женщина не предпринимала.

В ходе исполнительного производства судебным приставом установлено, что за должником зарегистрирован гаражный бокс в одном из гаражных кооперативов города. Недвижимость была арестована, а затем оценена специалистом-оценщиком. Однако, только получив постановление о передаче арестованного имущества на принудительную реализацию, владелица осознала реальную перспективу лишиться гаража. Это побудило её погасить задолженность в полном объёме, а также заплатить свыше 93 тысяч рублей исполнительского сбора за неисполнение судебного решения в установленный законом срок.

Арест с имущества снят, исполнительные производства окончены.