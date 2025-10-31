Вверх
На реке Онега во время чистки ледовой переправы погиб рабочий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в ночь на 25 декабря 2025 года при выполнении работ по расчистке дороги на ледовой переправе  в районе села Порог через реку Онега в Онежском муниципальном округе 47-летний водитель снегоуборочной техники, ранее лишенный права управления транспортными средствами, провалился под лед вместе с машиной. На месте происшествия проводятся поисковые работы. Указанное стало возможным в результате нарушения правил охраны труда работодателем. 

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. 

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онеге регионального следственного управления СКР. 

 

 

26 декабрь 08:55 | : Происшествия

