В Северодвинске электромонтажник погиб на работе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 12 сентября 2025 года в городе Северодвинске коммерческая организация проводила ремонтные работы ограждения подстанции. При выполнении задания в результате повреждения электрического кабеля, проложенного в грунте, 44-летний электромонтажник получил поражение электрическим током. В дальнейшем пострадавший скончался в медицинском учреждении в результате полученной электротравмы. Указанное стало возможным в результате нарушения правил охраны труда ответственными лицами организации, в частности допустившими потерпевшего к выполнению работ без использования средств индивидуальной защиты и не отключившими кабельную линию электропередач от напряжения.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР.