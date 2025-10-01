Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске электромонтажник погиб на работе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 12 сентября 2025 года в городе Северодвинске коммерческая организация проводила ремонтные работы ограждения подстанции. При выполнении задания в результате повреждения электрического кабеля, проложенного в грунте, 44-летний электромонтажник получил поражение электрическим током. В дальнейшем пострадавший скончался в медицинском учреждении в результате полученной электротравмы. Указанное стало возможным в результате нарушения правил охраны труда ответственными лицами организации, в частности допустившими потерпевшего к выполнению работ без использования средств индивидуальной защиты и не отключившими кабельную линию электропередач от напряжения.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР. 

29 октябрь 12:06 | : Происшествия

Главные новости


Гудим-Левкович: «Волонтеры тоже выгорают»
Выборы в Коскошинском приходе. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (376)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20