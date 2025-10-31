Лед на реке Мезень не выдержал тяжести бензовоза

22 декабря около 22:10 в полицию Мезенского округа поступила информация о происшествии на реке Мезень вблизи деревни Кимжа. На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и представители экстренных служб.

По предварительным данным, мужчина 1962 года рождения, управляя автоцистерной «НЕФАЗ», при пересечении реки Мезень проигнорировал отсутствие официального автомобильного сообщения и выехал на лед, после чего автомобиль провалился под воду.

Водитель покинул автомобиль через окно, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пешеходная ледовая переправа на реке продолжает функционировать, разлива топлива не зафиксировано.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении водителя к установленной законом ответственности.