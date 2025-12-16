Вверх
Северодвинский бомж может уйти на пожизненное за ограбление и убийство женщины

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
 ранее судимого без определенного места жительства уроженца г.Северодвинска, обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (убийство человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, кража, совершенная с причинением значительного ущерба).

Установлено, что в июле 2025 года обвиняемый, находясь в квартире своей 56-летней знакомой, с которой он совместно употреблял спиртное, в ходе внезапно возникшего между ними конфликта, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, связанным с имеющимся заболеванием, из-за которого потерпевшая лишена возможности самостоятельно обслуживать себя, схватив за шею, задушил ее.

После этого обвиняемый, достоверно зная о получении потерпевшей пенсии, похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 15 тыс. рублей, причинив значительный материальный ущерб.

Вину совершении инкриминируемых преступлений уроженец г. Северодвинска признал в полном объеме.

Санкция самого тяжкого преступления (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.

16 декабрь 15:47 | : Происшествия

