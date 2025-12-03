Вверх
В Коряжме дебошир пристал к росгвардейцу и поплатился

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 51-летнего жителя виновным по ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ (публичное оскорбление и угроза применения насилия в отношении  представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Судом установлено, что в сентябре текущего года подсудимый, находясь на одной из улиц города, в ответ на законные требования сотрудника Росгвардии по прекращению совершения его товарищем административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ, стал публично его оскорблять, высказывая нецензурные выражения, чем унизил его честь и достоинство. 

В продолжение своих преступных действий обвиняемый начал угрожать сотруднику ведомства применением насилия, предлагал вступить в открытый конфликт. Грамотными действиями сотрудников правоохранительных органов противоправные действия мужчины были пресечены. 

Свою вину подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

 

16 декабрь 09:02 | : Происшествия

