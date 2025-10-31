Жительница Няндомы стала жертвой пожара в собственном доме

28 ноября 2025 года в ночное время в квартире многоквартирного деревянного дома в городе Няндоме произошло возгорание. После локализации пожара обнаружено тело 66-летней хозяйки жилища. Предварительная причина ее смерти- отравление угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшей и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.