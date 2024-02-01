Под Северодвинском погиб пожилой дачник

3 сентября 2024 года ночью в доме № 68 по ул. Клубничная в СНТ «Волна» в г. Северодвинск произошло возгорание. После локализации пожара обнаружено тело 74-летнего хозяина дачного дома. Предварительная причина смерти- отравление угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего, и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем погибшего.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.