На пепелище дачного домика под Котласом найдено тело мужчины

4 июня 2024 года ночью в доме № 71 по ул. Центральная в СОТ «Восход-2» в Котласском районе произошло возгорание. После локализации пожара обнаружено тело 75-летнего хозяина дачного дома. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего, и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электрической сети, расположенной на веранде дома.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.