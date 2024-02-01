Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На пепелище дачного домика под Котласом найдено тело мужчины

4 июня 2024 года ночью в доме № 71 по ул. Центральная в СОТ «Восход-2» в Котласском районе произошло возгорание. После локализации пожара обнаружено тело 75-летнего хозяина дачного дома. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего, и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электрической сети, расположенной на веранде дома.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

 

06 июнь 10:49 | : Происшествия

Главные новости


Недоступная среда. На коляске по центру Архангельска (видеорепортаж)
Читайте и обрящете. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (64)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20