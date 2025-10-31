Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сотрудники колонии в Поморье выдавили из тюбика с пастой сим-карту

При досмотре передачи на имя осужденного С., содержащегося в исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области, (п. Икса, Плесецкий округ) дежурная смена изъяла сим-карту, спрятанную ухищренным способом. 

Принес передачу родственник. Отбывающему наказание родные собрали продукты питания, орехи, различные сладости, а также предметы личной гигиены. При досмотре тюбика с лекарственным средством сотрудники обнаружили в нем сим-карту, которая относится к перечню запрещенных к использованию предметов осужденными. 

В отношении правонарушителя составлены материалы по привлечению его к административной ответственности, которые уже переданы в соответствующие органы. За данное нарушение ему предусмотрен административный штраф от 25 до 50 тысяч рублей.

Отметим, что с начала года при попытке передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях УФСИН России по Архангельской области, задержано 13 граждан. По всем случаям материалы направлены в суд для решения вопроса об ответственности. Общая сумма штрафов правонарушителей уже составила 115 тысяч рублей. 

 

26 ноябрь 10:25 | : Происшествия

Главные новости


Дональд Трамп. «Миру - мир»
Голод. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (349)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20