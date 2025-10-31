Сотрудники колонии в Поморье выдавили из тюбика с пастой сим-карту

При досмотре передачи на имя осужденного С., содержащегося в исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области, (п. Икса, Плесецкий округ) дежурная смена изъяла сим-карту, спрятанную ухищренным способом.

Принес передачу родственник. Отбывающему наказание родные собрали продукты питания, орехи, различные сладости, а также предметы личной гигиены. При досмотре тюбика с лекарственным средством сотрудники обнаружили в нем сим-карту, которая относится к перечню запрещенных к использованию предметов осужденными.

В отношении правонарушителя составлены материалы по привлечению его к административной ответственности, которые уже переданы в соответствующие органы. За данное нарушение ему предусмотрен административный штраф от 25 до 50 тысяч рублей.

Отметим, что с начала года при попытке передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях УФСИН России по Архангельской области, задержано 13 граждан. По всем случаям материалы направлены в суд для решения вопроса об ответственности. Общая сумма штрафов правонарушителей уже составила 115 тысяч рублей.