Пожар в Плесецком округе унес жизнь пенсионера

16 ноября 2025 года в частном деревянном доме в деревне Бор Плесецкого района произошло возгорание. Дом уничтожен огнем полностью. После разбора завалов обнаружено тело 64-летнего хозяина жилища.

В настоящее время следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на восстановление картины произошедшего. С целью определения причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, для установления причин, послуживших возникновению пожара, проводится пожарно-техническая судебная экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В целях снижения риска возгорания помещений, травмирования и гибели граждан на пожарах в холодное время года призываем жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности и следовать следующим рекомендациям:

- устанавливайте новое отопительное оборудование силами квалифицированных специалистов, которым доверяйте их ежегодную проверку и при необходимости ремонт;

- составьте график регулярной проверки и чистки бойлеров, водонагревательных котлов, каминов, печей, печных труб и дымоходов при их наличии в жилище;

- следите за работоспособностью вентиляции помещения;

- не используйте для отопления жилища духовой шкаф и газовую кухонную плиту, поскольку это может грозить образованием опасного для жизни человека количества угарного газа;

- прежде чем уйти из дома, лечь спать, убедитесь, что огонь в камине или печи погас, а электрические приборы выключены из сети;

- приобретайте электрические отопительные приборы с функцией автоматического отключения, а газовое оборудование – с газ-контролем и функцией отключения подачи газа;

- создайте вокруг отопительных приборов достаточное свободное пространство (в целях безопасности рекомендуется не менее 1 метра);

- используйте только те приборы, которые прошли сертификацию;

- не доверяйте контроль за работой нагревательных приборов детям.

Берегите себя и своих близких!