Сотрудники УФСИН Поморья раскрывают преступления с сроком давности

Взаимодействие оперативных подразделений УФСИН России по Архангельской области с  правоохранительными органами региона приносит положительные результаты. Благодаря четко            и слаженно организованному комплексу мероприятий удается найти преступников, которые долгое время скрывались  от следствия.    

За прошедший период 2025 года сотрудники регионального УФСИН оказали содействие органам МВД в раскрытии 831 преступления. Из данного количества 341 относится к категории тяжких и особо тяжких, в их числе убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, изнасилования, насильственные действия сексуального характера, а также преступления террористического характера. 

Проведенный совместный комплекс оперативно-розыскных мероприятий и разработок позволил раскрыть 45 преступлений прошлых лет. Сотрудники УФСИН России по Архангельской области помогли следственным органам доказать причастность лиц, уже отбывающих наказание. После сбора необходимых доказательств уголовные дела следствием передавались в суды и виновные понесли наказание за содеянное.  

Работа по межведомственному взаимодействию сотрудниками УФСИН России по Архангельской области будет продолжена.

 

17 ноябрь 11:27 | : Происшествия

