Архангельский УФСИН задержал 16 "бегунков"

В УФСИН России по Архангельской области подвели итоги федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», направленного на выявление и задержание лиц, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций, суда и следствия.

В ходе двухдневной операции, проведенной во взаимодействии с представителями правоохранительных органов, были задействованы значительные силы и средства, включая специалистов оперативных служб, УИИ и отдела специального назначения «Сивуч».

В результате проведения масштабных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовно-исполнительной системы Поморья было установлено местонахождение и задержано 16 разыскиваемых лиц. Из них 12 находились в федеральном розыске за УФСИН России по Архангельской области, а 4 – за подразделениями регионального УМВД.

Основной целью операции «Розыск» является розыск и задержание лиц, скрывающихся от контроля сотрудников УИИ, уклоняющихся от самостоятельного следования к месту отбывания наказания, а также лиц, объявленных в розыск по решениям суда, следователей и избегающих наказания в виде лишения свободы.

Проведение подобных оперативно-профилактических мероприятий позволяет повысить эффективность работы по розыску скрывающихся граждан и обеспечить неотвратимость наказания за совершенные преступления.