УФСИН Поморья задержал 8 человек, находящихся в федеральном розыске

В УФСИН России по Архангельской области подвели итоги федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск».

Во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов региона в рамках мероприятия велся розыск лиц, уклоняющихся от уголовного наказания, подозреваемых и обвиняемых. Для установления их местонахождения было задействовано большое количество сил и средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовно-исполнительной системы Поморья было установлено местонахождение и задержано 14 разыскиваемых лиц. Из них восемь находились в федеральном розыске за УФСИН России по Архангельской области, а шесть - за подразделениями регионального УМВД.