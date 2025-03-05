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УФСИН Поморья задержал 8 человек, находящихся в федеральном розыске

В УФСИН России по Архангельской области подвели итоги федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск».

 Во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов региона в рамках мероприятия велся розыск лиц, уклоняющихся от уголовного наказания, подозреваемых и обвиняемых. Для установления их местонахождения было задействовано большое количество сил и средств.

 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовно-исполнительной системы Поморья было установлено местонахождение и задержано 14 разыскиваемых лиц. Из них восемь находились в федеральном розыске за УФСИН России по Архангельской области, а шесть - за подразделениями регионального УМВД. 

 

 

16 апрель 11:52 | : Происшествия

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