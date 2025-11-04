Вверх
Подросток из Архангельской области погиб при управлении мотоблоком

Приморская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту гибели 15-летнего подростка. 

Установлено, что несовершеннолетний 03 ноября 2025 года в дневное время в дер. Хорьково Приморского муниципального округа при управлении мотоблоком с прицепом допустил его съезд в углубление в грунте. При попытке вытащить мотоблок на ровную поверхность и продолжить движение подросток попал под его ходовую часть, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью. 

В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства происшествия, в том числе причины нахождения несовершеннолетнего без сопровождения взрослых и управления мотоблоком, дана оценка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. 

Ход расследования уголовного дела, возбужденного в Приморском МРСО СУ СК России по Архангельской области и НАО по ч. 1 ст. 109 УК РФ, межрайонной прокуратурой взят на контроль. 

По результатам проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.


