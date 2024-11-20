Рождественской ночью в Поморье погибла девочка, управлявшая "мотособакой"

Приморская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту гибели тринадцатилетней девочки.

Несовершеннолетняя, ночью 7 января 2025 года в пос. Кушкушара, при управлении мотобуксировщиком, допустила съезд с автомобильной дороги. При попытке вытащить транспортное средство из снега девочка попала под ходовую часть «мотособаки» и получила травмы несовместимые с жизнью.

В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства происшествия, в том числе причины нахождения детей без сопровождения взрослых лиц, дана оценка исполнению законодательства о благоустройстве территорий сельских поселений, защите прав детей, профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования