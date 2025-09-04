Вверх
В воскресенье на дорогах Поморья очень не везло пешеходам

2 ноября около 19:20 в поселке Талаги недалеко от нефтебазы 40-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Форд Фокус, двигаясь со стороны Архангельска, совершила наезд на 46-летнего пешехода. Мужчина в темное время суток шел по проезжей части дороги в попутном направлении, при этом на его одежде не было светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. 

 В этот же день около 21:40 напротив дома по улице Таймырской водитель 1961 года рождения, управляя рейсовым автобусом, не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода 1956 года рождения. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован.

 Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства данных дорожно-транспортных происшествий.

 Уважаемые участники дорожного движения! Учитывайте сезонную обстановку. В темное время суток будьте предельно внимательны, неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения. Помните, что использование светоотражающих элементов на одежде может спасти Вашу жизнь!


 

03 ноябрь 11:18 | : Происшествия

