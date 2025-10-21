Бизнесмен из Архангельска утаил от родного государства 40 млн налога

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере) и ч. 1 ст.187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

В преступлениях обвиняется местный предприниматель, который с 2021 по 2024 г. осуществлял деятельность по реализации топлива и сопутствующих товаров через автомобильные заправочные станции на территории Архангельской области.

С целью уклонения от уплаты налогов он создал фиктивную схему и через подконтрольных ему лиц из числа своего окружения (подчиненных работников, родственников), а также созданных им организаций, не ведущих фактической финансово-хозяйственной деятельности, отражал в первичных документах несоответствующие действительности сведения о сделках с ними, в том числе якобы полученные доходы и понесенные расходы от таких сделок.

Ложные сведения были внесены в отчетность и предприниматель незаконно уклонился от уплаты в бюджет Российской Федерации налогов за 2021–2023 г. на сумму свыше 24 млн рублей.

По такой же схеме он, осуществляя деятельность от лица другого индивидуального предпринимателя, уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 16 млн рублей.

В ходе реализации преступной схемы, с целью обналичивания денежных средств, предпринимателем также организовано изготовление поддельных платежных поручений о переводе денег между счетами подконтрольных ему номиналов.

Общая сумма ущерба за счет ухода от налогов составила около 40 млн рублей.

На недвижимость и денежные средства предпринимателя наложен арест. Вину в совершении преступлений он признал в полном объеме.

Уголовное дело расследовано отделом СУСК России по Архангельской области и НАО.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.