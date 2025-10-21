Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бизнесмен из Архангельска утаил от родного государства 40 млн налога

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере) и ч. 1 ст.187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

В преступлениях обвиняется местный предприниматель, который с 2021 по 2024 г. осуществлял деятельность по реализации топлива и сопутствующих товаров через автомобильные заправочные станции на территории Архангельской области. 

С целью уклонения от уплаты налогов он создал фиктивную схему и через подконтрольных ему лиц из числа своего окружения (подчиненных работников, родственников), а также созданных им организаций, не ведущих фактической финансово-хозяйственной деятельности, отражал в первичных документах несоответствующие действительности сведения о сделках с ними, в том числе якобы полученные доходы и понесенные расходы от таких сделок.

Ложные сведения были внесены в отчетность и предприниматель незаконно уклонился от уплаты в бюджет Российской Федерации налогов за 2021–2023 г. на сумму свыше 24 млн рублей. 

По такой же схеме он, осуществляя деятельность от лица другого индивидуального предпринимателя, уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 16 млн рублей.

В ходе реализации преступной схемы, с целью обналичивания денежных средств, предпринимателем также организовано изготовление поддельных платежных поручений о переводе денег между счетами подконтрольных ему номиналов.

Общая сумма ущерба за счет ухода от налогов составила около 40 млн рублей.

На недвижимость и денежные средства предпринимателя наложен арест. Вину в совершении преступлений он признал в полном объеме. 

Уголовное дело расследовано отделом СУСК России по Архангельской области и НАО.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд  г. Архангельска. 

21 октябрь 08:55 | : Происшествия

Главные новости


Там, где рождаются законы. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ленин и балык

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (279)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20