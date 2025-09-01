Вверх
В Устьянском округе на охоте погиб житель Санкт-Петербурга

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения на берегу реки у деревни Филинская Устьянского района тела 47-летнего жителя Санкт-Петербурга с огнестрельным ранением кисти и головы. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Следственным путем будет проверена версия о возможном причинении смертельного ранения по собственной неосторожности в результате несоблюдения мер безопасности при обращении с охотничьим ружьем на охоте. 

Большинство несчастных случаев на охоте происходит по причине нарушений правил обращения с огнестрельным оружием, поэтому крайне  важно их соблюдать.      

20 октябрь 14:53 | : Происшествия

