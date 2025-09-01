В Архангельске расследуются причины смертельного пожара

Вчера вечером в квартире деревянного двухэтажного дома на улице Русанова в городе Архангельске произошел пожар. После локализации возгорания в квартире, в которой находился очаг возгорания, обнаружены тела 51-летнего мужчины и 56-летней женщины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

По каждому факту гибели людей в результате бытовых пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.