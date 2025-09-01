Вверх
Житель Мезени за украденную бутылку водки будет 20 часов убирать улицы

Судебные приставы разыскали  и обязали должника отработать назначенные ему за мелкую кражу обязательные работы.

            36-летний житель г. Мезень был привлечён к административной ответственности по ч.1 ст. 7.27 КоАП РФ за кражу из магазина бутылки водки. Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ. Исполнительный документ поступил в ОСП по Мезенскому и Лешуконскому районам. 

            Правонарушитель к отбыванию наказания не приступил, уехав в Архангельск. Должника объявили в розыск.

            В ходе разыскных мероприятий была получена информация, что должник приехал на малую родину в гости. Проверка адреса предполагаемого местонахождения должника  помогла встретиться с разыскиваемым. У должника взяли объяснение по факту уклонения от исполнения постановления суда и вручили направление в администрацию Мезенского района  для немедленного отбытия наказания. 

            Судебный пристав-исполнитель предупредил гражданина об административной ответственности за уклонения от отбывания обязательных работ, разъяснив, что санкции ч.4 ст.20.25 КоАП РФ предусматривают наказание вплоть до 15 суток ареста.         Доводы сотрудника оказались убедительными: должник полностью отработал   назначенное ему наказание, в течение 20 часов занимаясь наведением порядка на улицах г. Мезень.

