Житель Мезени за украденную бутылку водки будет 20 часов убирать улицы

Судебные приставы разыскали и обязали должника отработать назначенные ему за мелкую кражу обязательные работы.

36-летний житель г. Мезень был привлечён к административной ответственности по ч.1 ст. 7.27 КоАП РФ за кражу из магазина бутылки водки. Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ. Исполнительный документ поступил в ОСП по Мезенскому и Лешуконскому районам.

Правонарушитель к отбыванию наказания не приступил, уехав в Архангельск. Должника объявили в розыск.

В ходе разыскных мероприятий была получена информация, что должник приехал на малую родину в гости. Проверка адреса предполагаемого местонахождения должника помогла встретиться с разыскиваемым. У должника взяли объяснение по факту уклонения от исполнения постановления суда и вручили направление в администрацию Мезенского района для немедленного отбытия наказания.

Судебный пристав-исполнитель предупредил гражданина об административной ответственности за уклонения от отбывания обязательных работ, разъяснив, что санкции ч.4 ст.20.25 КоАП РФ предусматривают наказание вплоть до 15 суток ареста. Доводы сотрудника оказались убедительными: должник полностью отработал назначенное ему наказание, в течение 20 часов занимаясь наведением порядка на улицах г. Мезень.

(фото с https://dzen.ru)