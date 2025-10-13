Сотрудников Госавтоинспекции Поморья заинтересовал ребенок на коленях

В ходе мониторинга социальных сетей внимание полицейских привлекла видеозапись, на которой запечатлено, как неизвестная девушка, управляя автомобилем «Лада», перевозит на коленях малолетнего ребенка.

Сотрудники Госавтоинспекции Отд МВД России «Виноградовское» установили, что за рулем автомобиля находилась местная жительница 2008 года рождения. Управляя незарегистрированным в установленном законом порядке транспортным средством и не имея права управления транспортным средством данной категории, девушка перевозила пассажиров, в том числе своего малолетнего ребенка в возрасте до 7 лет без детского удерживающего устройства.

За такую небезопасную перевозку ребенка мать привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ и по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Материал проверки передан в комиссию по делам несовершеннолетних.

Водитель также привлечена к ответственности за вождение автомобиля без прав и за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

Кроме того, на собственника транспортного средства составлен административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. На него наложено денежное взыскание в размере 30 тысяч рублей.

В целях предупреждения аварийности на постоянной основе подразделениями Госавтоинспекции УМВД России по Архангельской области проводится информирование населения о наиболее актуальных проблемах в области обеспечения безопасности дорожного движения в муниципальных и региональных средствах массовой информации, в том числе посредством размещения профилактических материалов в социальных медиа.

С 1 мая по 31 октября 2025 на территории региона проводится информационно-пропагандистская кампания «Несовершеннолетний водитель». Основными задачами которой являются: привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма; профилактику ДТП с участием несовершеннолетних водителей мото-, велотранспорта и средств индивидуальной мобильности; повышение уровня знаний несовершеннолетних о ПДД РФ и ответственности за их нарушение; информирование родителей о правилах безопасного участия детей в дорожном движении.