Две лихие котлашанки забили их общего дружка утюгом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинением двум жительницам города Котласа в возрасте 33 и 39 лет. Они в зависимости от роли и степени тяжести каждой обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вред здоровью потерпевшего).

3 октября 2025 года в квартире дома в городе Котласе обнаружено тело 38-летнего хозяина жилища с ожогом бедра, телесными повреждениями и травмой головы. В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержаны две жительницы Котласа и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности 53-летний житель Котласского района. 

 Следствием установлено, что после совместного употребления спиртных напитков две женщины причинили мужчине побои, нанесли поверхностные ножевые ранения и требовали назвать код от мобильного приложения, чтобы получить доступ к его банковскому счету, при этом одна из них при помощи раскалённого утюга причинила потерпевшему ожог бедра. Затем к противоправным действиям присоединился мужчина, который применил физическую силу, намереваясь получить доступ к банковскому счету потерпевшего. Не получив желаемого, подследственные скрылись с места преступления. От полученной в результате избиения травмы головы пострадавший скончался через непродолжительное время на месте преступления. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении двух задержанных женщин меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Следствие ведет Котласский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СКР. 

07 октябрь 08:47

