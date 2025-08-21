Вверх
Архангельская свадьба закончилась кровью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Московской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что в ночь на 1 октября 2025 года в квартире дома на проспекте Новгородский в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес множественные удары ножом в область тела 50-летнему знакомому. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив, он прооперирован и находится в больнице.

Как следует из показаний свидетелей, подозреваемый приехал в Архангельск на свадьбу к другу детства. После празднования они вдвоем продолжили употреблять спиртные напитки. В ночное время отец новобрачной проснулся от шума и обнаружил в комнате раненного потерпевшего и его друга, после чего члены семьи вызвали скорую медицинскую помощь.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что не помнит произошедшие в квартире события из-за алкогольного опьянения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР. 

 

02 октябрь 15:20 | : Происшествия

