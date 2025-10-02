В Северодвинске будут судить двух молодых беспредельщиков

Прокуратурой города Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего и 14-летнего жителей города Северодвинска, обвиняемых по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц).

Кроме того, несовершеннолетнему инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 161, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, в том числе совершенный с угрозой применения насилия неопасного для жизни и здоровья), а его совершеннолетнему другу ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

Расследованием установлено, что в мае 2025 года 14-летний подросток в разные дни, в присутствии сотрудников магазина известной торговой сети, открыто похитил алкогольную продукцию, при этом в одном случае, совершая хищение, угрожал продавцу примирением насилия неопасного для жизни и здоровья.

В дальнейшем, молодые люди, находясь 02.07.2025 на острове Ягры в г. Северодвинске, из личных неприязненных отношений, возникших на фоне конфликта с 15-летнем подростком, совместно нанесли ему множественные удары руками и ногами в область головы и тела, причинив телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Кроме того, 22-летний мужчина 07.07.2025, находясь в состоянии опьянения, публично, в присутствии посторонних лиц, оскорбил сотрудников полиции, пресекавших совершение им административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои).

В ходе расследования совершеннолетнему мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его несовершеннолетний друг находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области, для рассмотрения существу.