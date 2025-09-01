Вверх
В НАО расследовано жуткое дело о жестоком поджоге

 Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО завершено расследование уголовного дела по обвинению  47–летнего жителя Ненецкого автономного округа в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, д, е» ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.3 ст.30, п. «а, д, е» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц и убийство двух лиц, совершенные с особой жестокостью, общеопасным способом) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Следствием установлено, что 16 марта 2025 года ночью обвиняемый на почве личной неприязни, достоверно зная, что в деревянном доме в селе Ома Ненецкого автономного округа спят четверо мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, поджег помещение веранды дома, через которое осуществляется вход в дом. В результате указанных действий двое мужчин погибли, двум другим удалось покинуть горящий дом, который выгорел полностью, а также пострадало иное имущество на общую сумму более 1,5 миллионов рублей.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что ранее мужчины применили к нему физическую силу, угрожали забрать снегоход и требовали у него деньги. На почве личной неприязни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поджег дом, в котором они спали, и скрылся с места преступления. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

30 сентябрь 10:42 | : Происшествия

