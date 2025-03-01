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В НАО сельский житель спалил дом недругов вместе с ними

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО предъявлено обвинение 47–летнему жителю Ненецкого автономного округа в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, д, е» ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.3 ст.30, п. «а, д, е» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц и убийство двух лиц, совершенные с особой жестокостью, общеопасным способом).

Следствием установлено, что 16 марта 2025 года ночью обвиняемый, на почве личной неприязни, достоверно зная, что в деревянном доме в селе Ома Ненецкого автономного округа спят четверо мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, поджег помещение веранды дома, через которое осуществляется вход в дом. В результате указанных действий двое мужчин погибли, а двум другим удалось покинуть горящий дом.

Личность поджигателя установлена в ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками УМВД России по НАО. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что ранее мужчины применили к нему физическую силу, угрожали забрать снегоход и требовали у него деньги. На почве личной неприязни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поджег дом, в котором они спали, и скрылся с места преступления. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении  задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведет Нарьян-Марский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СКР.  

24 март 14:21 | : Происшествия

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