В Северодвинске произошло ДТП с трагичным для пешехода исходом

В ОМВД России по городу Северодвинску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 16 километра автодороги Архангельск – Онега

По предварительной информации, 7 сентября 2023 года в 19.40 водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем «Renault», в районе садового товарищества «Дружба» допустил наезд на мужчину, 1950 года рождения, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.