Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске произошло ДТП с трагичным для пешехода исходом

В ОМВД России по городу Северодвинску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 16 километра автодороги Архангельск – Онега

По предварительной информации, 7 сентября 2023 года в 19.40 водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем «Renault», в районе садового товарищества «Дружба» допустил наезд на мужчину, 1950 года рождения, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

08 сентябрь 11:26 | : Происшествия

Главные новости


Мария Харченко: "Не только жители центра Архангельска должны жить достойно"
Выборы. А есть ли выбор?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (89)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20