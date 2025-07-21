Оскорбивший судью пенсионер из Онеги будет 100 часов вкалывать бесплатно

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда удостоверила виновность осужденного приговором Онежского городского суда 65-летнего жителя г. Онега в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства).

Он признан виновным в том, что в ходе рассмотрения судом дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которому он привлекался к административной ответственности, публично в присутствии председательствующего и судебного пристава, в нарушение регламента судебного заседания, высказал в адрес потерпевшего грубые бранные оскрбления, чем унизил его честь и достоинство и выразил явное неуважение к суду и участникам судебного разбирательства.

За содеянное виновному назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Апелляционной инстанцией приговор суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба защитника осужденного о невиновности в соответствии с позицией прокурора – без удовлетворения.

(фото с https://myslo.ru)