Житель Обозерского надругалса над половой свободой женщины в летах и задушил ее

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны достаточными для вынесения приговора ранее судимому за изнасилование 23-летнему жителю поселка Обозерский. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 131, ч.1 ст.132, п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).

Следствием и судом установлено, что 3 июля 2024 года в заброшенной пристройке к частному дому в поселке Обозерский обнаружено тело 52-летней хозяйки жилища с признаками насильственной смерти. Указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть благодаря совместной работе следователей регионального следственного управления СК России и сотрудников полиции. Первоначально осужденный отрицал свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Вместе с тем его вина подтверждалась совокупностью собранных доказательств, в том числе результатами экспертизы биологических следов осужденного, обнаруженными на теле погибшей.

Установлено, что в один из дней с 24 по 26 июня 2024 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства потерпевшей, применил к ней физическую силу и совершил преступления против ее половой свободы. Опасаясь, что женщина обратится в правоохранительные органы, желая избежать ответственности за содеянное, он задушил пострадавшую электропроводом. С целью сокрытия следов преступления выкопал яму в нежилой части дома, в которой закопал тело убитой.

На период следствия и рассмотрения дела в суде в отношении фигуранта, который весной 2023 года освободился из мест лишения свободы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором Архангельского областного суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



