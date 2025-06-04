Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как Светлана Тарнаева спасла пенсионерку от разводки

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу генерал-майор юстиции Алексей Попов в торжественной обстановке вручил офицерам СКР ведомственные награды за добросовестное исполнение сотрудниками служебных обязанностей, безупречную и эффективную службу, профессиональное мастерство, заслуги в области укрепления законности, защиты прав и законных интересов граждан, выполнение заданий особой важности и сложности.

За личный пример образцового исполнения служебного долга старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) Светлана Тарнаева награждена ведомственной наградой Следственного комитета Российской Федерации- медалью «За высокую гражданственность».

17 июня 2025 года во внерабочее время в центре города Архангельска Светлана Тарнаева пресекла действия мошенников, которые обманным путем пытались завладеть денежными средствами 73-летней пенсионерки.

Медалями «Ветеран следственных органов» отмечены следователи второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Андрей Попов и Дмитрий Ананьин, которые вышли на пенсию за выслугу лет. Почетная награда является признанием многолетней добросовестной службы в органах следствия и их значительного вклада в укрепление законности и правопорядка.

Алексей Валерьевич выразил сотрудникам и ветеранам следственных органов, удостоенным наград, слова благодарности за службу, преданность делу и профессионализм.


04 сентябрь 16:37 | : Происшествия

Главные новости


Час пик. Чисто московская история
Дровопильщик. Как это было в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (66)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20