Как Светлана Тарнаева спасла пенсионерку от разводки

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу генерал-майор юстиции Алексей Попов в торжественной обстановке вручил офицерам СКР ведомственные награды за добросовестное исполнение сотрудниками служебных обязанностей, безупречную и эффективную службу, профессиональное мастерство, заслуги в области укрепления законности, защиты прав и законных интересов граждан, выполнение заданий особой важности и сложности.

За личный пример образцового исполнения служебного долга старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) Светлана Тарнаева награждена ведомственной наградой Следственного комитета Российской Федерации- медалью «За высокую гражданственность».

17 июня 2025 года во внерабочее время в центре города Архангельска Светлана Тарнаева пресекла действия мошенников, которые обманным путем пытались завладеть денежными средствами 73-летней пенсионерки.

Медалями «Ветеран следственных органов» отмечены следователи второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Андрей Попов и Дмитрий Ананьин, которые вышли на пенсию за выслугу лет. Почетная награда является признанием многолетней добросовестной службы в органах следствия и их значительного вклада в укрепление законности и правопорядка.

Алексей Валерьевич выразил сотрудникам и ветеранам следственных органов, удостоенным наград, слова благодарности за службу, преданность делу и профессионализм.



