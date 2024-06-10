Юный строитель погиб в Котласском районе, упав с крыши

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщает следственный комитет по Архангельской области и НАО.

12 июля 2024 года днем при проведении работ по ремонту кровли крыши многоквартирного дома в поселке Вычегодский города Котласа с высоты не менее 9 метров упал на землю 17-летний юноша, привлеченный индивидуальным предпринимателем без оформления договорных отношенный в качестве разнорабочего. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при

ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.