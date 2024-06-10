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Юный строитель погиб в Котласском районе, упав с крыши

 

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщает следственный комитет по Архангельской области и НАО.

12 июля 2024 года днем при проведении работ по ремонту кровли крыши многоквартирного дома в поселке Вычегодский города Котласа с высоты не менее 9 метров упал на землю 17-летний юноша, привлеченный индивидуальным предпринимателем без оформления договорных отношенный в качестве разнорабочего.  От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. 

По данному факту возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при 

ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

 

15 июль 16:27 | : Происшествия

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