Ближе к осени погреба в Поморье становятся душегубками

20 августа 2025 года в погребе частного дома в деревне Кононовская Устьянского района обнаружено тело 72-летнего местного жителя. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительной версии, накануне пенсионер развел огонь для просушки помещения погреба, плохо его проветрил, спустился в погреб и отравился угарным газом. 

  Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, для того, чтобы работы в погребе (подземном овощехранилище, подвале) не привели к трагическим последствиям, необходимо соблюдать меры безопасности. Для просушки пользуйтесь естественной вентиляцией или специализированной дымовой шашкой, не разводите в овощехранилищах костры.

Перед спуском в погреб надо тщательно проветрить помещение. Угарный газ выветривается более суток. Он не имеет запаха и долго держится в погребах без вентиляции. Спускаться в погреб можно только после длительного проветривания. При этом не следует проводить сушку (окуривание) погреба в одиночку: один человек должен постоянно находиться снаружи и беспрерывно общаться с тем, кто внизу.

Не подвергайте себя неоправданному риску, соблюдайте простые правила безопасности! 

20 август 14:40 | : Происшествия

