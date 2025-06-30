В Новодвинске работал нелегальный ломбард

Прокуратура г. Новодвинска провела проверку соблюдения законодательства о потребительском кредитовании.

Установлено, что индивидуальный предприниматель, сведения о котором не внесены в государственный реестр ломбардов, заключая с физическими лицами договоры хранения ювелирных украшений, фактически оказывает услуги по предоставлению краткосрочных займов под залог движимого имущества в ломбарде.

Изучение содержания и существа договоров хранения ювелирных изделий, заключаемых индивидуальным предпринимателем с гражданами, показало, что данные договоры по существу являются договорами займа, форма которых адаптирована для маскировки ломбардной деятельности и содержит основные положения залогового билета, что квалифицирует возникшие между сторонами правоотношения как выдача краткосрочных займов, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах».

Поскольку ранее данное лицо неоднократно привлекалось к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), прокуратурой города направлено в Ломоносовский районный суд Архангельской области исковое заявление о запрете осуществления деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) населению, в том числе путем заключения договоров хранения, которое находится на рассмотрении.

Помимо этого, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ, которое направлено в Новодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.