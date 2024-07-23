Полиция Архангельска просит помочь найти злодея, обокравшего несовершеннолетнего

Следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и сотрудниками полиции устанавливается личность мужчины (на фото), который подозревается в краже денежных средств с банковской счета несовершеннолетнего.

Предварительно установлено, что с 9 по 13 мая 2023 года подозреваемый, находясь в различных магазинах в округе Варавино- Фактория города Архангельска, используя чужую банковскую карту бесконтактным образом оплатил покупки.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба обратиться в следственный отдел по округу Варавино- Фактория города Архангельска по номеру телефона приемной: 8(8182) 68-01-50, телефон отдела полиции: (8182) 68-71-24 или 02. Конфиденциальность гарантируется.