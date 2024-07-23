Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Полиция Архангельска просит помочь найти злодея, обокравшего несовершеннолетнего

Следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и сотрудниками полиции устанавливается личность мужчины (на фото), который подозревается в краже денежных средств с банковской счета несовершеннолетнего.

Предварительно установлено, что с 9 по 13 мая 2023 года подозреваемый, находясь в различных магазинах в округе Варавино- Фактория города Архангельска, используя чужую банковскую карту бесконтактным образом оплатил покупки.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба обратиться в следственный отдел по округу Варавино- Фактория города Архангельска по номеру телефона приемной: 8(8182) 68-01-50, телефон отдела полиции: (8182) 68-71-24 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

31 август 11:28 | : Происшествия

Главные новости


Красильников уходит, Попов приходит. В чем причина?
Из Холмогорского уезда в Царское село

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20