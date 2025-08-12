Архангелогородец уезжает в зону на 6 лет за смертоносный наезд на пешехода

Вступил в законную силу приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска от 23.05.2025 в отношении 58-летнего жителя областного центра, который признан виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что осужденный 03.10.2024 в вечернее время, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Nissan Terrano» и двигаясь по автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» в сторону ул. Вторая линия в г. Архангельске, утратил контроль за расположением автомобиля на проезжей части, не выдержал обеспечивающий безопасность движения необходимый боковой интервал до остановившегося на его полосе движения с включенной аварийной сигнализацией автомобиля «Mitsubishi Lancer». В результате совершил наезд на находящегося у задней части данного автомобиля пешехода, который от полученных травм скончался.

Осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

В пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,9 млн рублей.

Апелляционные жалобы защитника и осужденного с доводами о суровости назначенного наказания Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонены.