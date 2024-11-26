Виновник гибели пешехода в Вилегодском округе отправился в колонию-поселение

Вступил в законную силу приговор Вилегодского районного суда Архангельской области от 13.11.2024 в отношении 35-летнего жителя

Вилегодского района, осужденного по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения при управлении автомобилем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека).

Установлено, что осужденный в состоянии алкогольного опьянения в ночь с 28 на 29 июля 2024 года, управляя автомобилем «Шевроле Кобальт», на 549 километре автомобильной дороги «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово» в Вилегодском районе не учел сложные дорожные и метеорологические условия, обусловленные темным временем суток, пасмурной дождливой погодой и мокрым дорожным покрытием и допустил занос управляемого им автомобиля и выезд на правую обочину дороги, а затем наезд на пешехода, который погиб.

Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.

Законность осуждения подтверждена судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда, доводы жалоб стороны защиты о суровости назначенного наказания в соответствии с позицией прокурора-апеллятора оставлены без удовлетворения.