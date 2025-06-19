В Вельске расследуются причины гибели лихого мотоциклиста

11 августа около 15:15 в ОМВД России по Вельскому району поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на пересечении трассы М-8 «Холмогоры» и автодороги «Вельск – Верхняя Синега».

По имеющейся информации, мужчина 1975 года рождения, находясь за рулем автомобиля «ГАЗ», не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha, который двигался по автодороге М-8 в сторону города Архангельска.

В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний водитель мотоцикла был доставлен в реанимационное отделение Вельской ЦРБ, где впоследствии скончался от полученных травм.

Все обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.