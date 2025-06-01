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В Архангельске примерно наказали злостного неплатильщика зарплат

Мировой судья судебного участка №7 Ломоносовского судебного района  г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал генерального директора ООО «Викарсо», 36-летнего индивидуального предпринимателя виновным  по ч. 2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат и выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные с корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации). 

Установлено, что подсудимый не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты свыше двух месяцев за период с мая 2023 года по май 2024 года перед 23 работниками обеспечивающими питание учеников МБОУ средняя школа № 51 и Уемской средней школы в общей сумме  более 2 млн рублей. 

В то же время, имея реальную возможность погашения этой задолженности в полном объеме, израсходовал в названные периоды не менее 26 млн рублей на личные нужды – возмещение коммунальных расходов, арендную плату, погашение задолженностей по кредитным договорам, а также на расчеты с  контрагентами – поставщиками и подрядчиками. 

Вину в инкриминируемых преступлениях подсудимый признал в полном объеме. Приговором суда ему назначено наказание  в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. Кроме того, судом   удовлетворены иски потерпевших о взыскании невыплаченных сумм.

31 июль 16:46 | : Происшествия

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