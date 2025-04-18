Директор архангельской фирмы сэкономил миллион на зарплате сотрудников

Прокурором города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Викарсо», 36-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого по ч. 2 ст.145.1 УКРФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат и выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные с корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

Следствием, проведенным отделом СКР, установлено, что обвиняемый не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты свыше двух месяцев за период с мая по декабрь 2023 г. перед 11 работниками ООО «Викарсо», обеспечивающих питание учеников МБОУ СШ № 51 в общей сумме более 1,1 млн рублей, а в период с 01.05.2023 по май 2024 г. перед 12 работниками, выполнявшими свою работу по обеспечению питания учащихся в МБОУ «Уемская средняя школа» в размере около 1 млн рублей.

В то же время, имея реальную возможность погашения этой задолженности в полном объеме, израсходовал в названные периоды не менее 26 млн рублей на личные нужды – возмещение коммунальных расходов, арендную плату, погашение задолженностей по кредитным договорам, а также на расчеты с контрагентами – поставщиками и подрядчиками.

Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.