Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Директор архангельской фирмы сэкономил миллион на зарплате сотрудников

Прокурором города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО                                                  «Викарсо», 36-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого по ч. 2 ст.145.1 УКРФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат и выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные с корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации). 

Следствием, проведенным отделом СКР, установлено, что                                          обвиняемый не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты свыше двух месяцев за период с мая по декабрь 2023 г. перед 11 работниками ООО «Викарсо», обеспечивающих питание учеников МБОУ СШ № 51 в общей сумме  более 1,1 млн рублей, а в период с 01.05.2023  по май 2024 г. перед 12 работниками, выполнявшими свою работу по обеспечению питания учащихся в МБОУ «Уемская средняя школа» в размере около 1 млн рублей. 

В то же время, имея реальную возможность погашения этой задолженности в полном объеме, израсходовал в названные периоды не менее 26 млн рублей на личные нужды – возмещение коммунальных расходов, арендную плату, погашение задолженностей по кредитным договорам, а также на расчеты с  контрагентами – поставщиками и подрядчиками. 

Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал в полном объеме. 

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска. 

23 май 08:59 | : Происшествия

Главные новости


День Хинкала
Ничто не ново. Сколько получали сельские врачи в Архангельской губернии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (280)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20