Директор ресурсной компании из Устьян покусился на зарплату сотрудников

Прокурором Устьянского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Шангальский ЖКС», обвиняемого по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации), возбужденному по материалам проверки прокуратуры района.

Установлено, что обвиняемый в период с августа 2022 года по июнь 2023 года из корыстной и иной личной заинтересованности не выплатил 20 работникам возглавляемого им общества заработную плату в полном объеме на общую сумму свыше 1,6 млн рублей. При этом имеющиеся денежные средства он направлял на иные цели.

Невыплата заработной платы, инкриминируемая обвиняемому, относится к категории преступлений небольшой тяжести. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №1 Устьянского судебного района Архангельской области для рассмотрения по существу.

Кроме того, ранее по иску прокурора с обвиняемого решением

Устьянского районного суда взыскана задолженность по невыплаченной заработной плате. Судебный акт находится на исполнении в службе судебных приставов.