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Дмитрий Морев оперативно прибыл на место коммунальной аварии и расчесал ситуацию

- При проведении гидравлических испытаний здесь образовался прорыв. Струя воды под давлением поднялась на много метров вверх, повредила благоустройство и припаркованные во дворе машины.

Магистраль диаметром 400 мм была перекрыта сразу, как только в ЕДДС поступила информация. Через час мы встретились на месте с представителем ТГК-2.

План работ такой. Сегодня ТГК занимается уборкой территории. Здесь намыло много грунта, есть камни, куски брусчатки. Поручил подключиться «Городскому благоустройству», чтобы качественно промели дорожки.

Непосредственно ремонтные работы ТГК планирует провести до конца следующей недели. Повреждение в газоне, его предстоит восстановить, как и затронутый край брусчатки.

Горожанам, чьи машины пострадали в результате этой аварии, необходимо обратиться в Архгортеплосети по телефону 24 31 77.

31 июль 13:40 | : Происшествия

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