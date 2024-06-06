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Дмитрий Морев ответил недовольным ремонтом тротуаров

Приводим текст градоначальника областной столицы полностью:

- Читаю в соцсетях и в обращениях лично ко мне много сообщений о безобразном благоустройстве тротуара после устранения аварии на улице Комсомольской. В выходные снова проверил этот участок – работы не выполнены до сих пор. Компания «РВК-Архангельск» ранней весной проводила здесь ремонты, однако до сих пор не восстановила должным образом благоустройство пешеходной зоны.

 Также в районе пересечения улицы Комсомольской с Набережной не выполнены примыкания к тротуару после разрытия. И это тоже участок «РВК». Сегодня на общегородской планерке потребовал с компании оперативно и качественно восстановить тротуар и благоустройство.

А всем ресурсникам напомнил о правилах, которые необходимо соблюдать при ремонтных работах на сетях.


12 август 13:20 | : Политика / Экономика

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