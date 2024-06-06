Дмитрий Морев ответил недовольным ремонтом тротуаров

Приводим текст градоначальника областной столицы полностью:

- Читаю в соцсетях и в обращениях лично ко мне много сообщений о безобразном благоустройстве тротуара после устранения аварии на улице Комсомольской. В выходные снова проверил этот участок – работы не выполнены до сих пор. Компания «РВК-Архангельск» ранней весной проводила здесь ремонты, однако до сих пор не восстановила должным образом благоустройство пешеходной зоны.



Также в районе пересечения улицы Комсомольской с Набережной не выполнены примыкания к тротуару после разрытия. И это тоже участок «РВК». Сегодня на общегородской планерке потребовал с компании оперативно и качественно восстановить тротуар и благоустройство.

А всем ресурсникам напомнил о правилах, которые необходимо соблюдать при ремонтных работах на сетях.



