В Архангельске крановщик погиб на работе

Сегодня утром на строительной площадке на улице Карпогорская в городе Архангельске при подъеме на башенный кран 61-летний крановщик почувствовал себя плохо и сорвался с высоты. Мужчина упал на промежуточную площадку, расположенную над поверхностью земли, откуда его без признаков жизни эвакуировали сотрудники службы спасения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти мужчины и по результатам проверки принять процессуальное решение.