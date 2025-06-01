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В Архангельске крановщик погиб на работе

Сегодня утром на строительной площадке на улице Карпогорская в городе Архангельске  при подъеме на башенный кран 61-летний крановщик почувствовал себя плохо и сорвался с высоты. Мужчина упал на промежуточную площадку, расположенную над поверхностью земли, откуда его без признаков жизни эвакуировали сотрудники службы спасения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти мужчины и по результатам проверки принять процессуальное решение.

30 июль 16:48 | : Происшествия

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