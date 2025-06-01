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По факту утопления девочки в Северной Двине возбуждено уголовное дело

Вчера днем в Красноборском районе при купании в реке Северная Двина у деревни Монастырская Пашня при очевидных обстоятельствах утонула 16 - летняя девочка. Тело ребенка извлечено из воды. По предварительным данным, девочка оступилась на глубину и не справилась с сильным течением. Она находилась у водоема вместе с двумя подругами. 

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости обеспечения безопасности во время купания и контроля взрослых за детьми у воды, с наступлением тепла и началом купального сезона продолжают гибнуть люди.

Следственное управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.

30 июль 09:42 | : Происшествия

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